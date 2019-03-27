Длительность фильма Мстители: Финал должна составить 182 минуты.
Издание ComicBook сообщает о том, что продолжительность фильма Мстители: Финал составит 182 минуты, что делает его самой длинной лентой в киновселенной Marvel.
Режиссер фильма Джон Руссо считает, что Мстители: Финал является кульминацией всех фильмов студии Marvel.
Потому для того, чтобы рассказать действительно интересную историю, потребуется дополнительное время.
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Глава Marvel Studios Кевин Файги уверен, что во время просмотра фильма зрители не заметят как пройдут три часа.
Мстители: Финал будет рекордным по продолжительности фильмом Marvel / 8 фотографий
Напомним, студия Marvel показала трейлер фильма Мстители: Финал.
Фото: Marvel Entertainment
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