PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Rammstein опубликовал тизер нового клипа

Новый сингл группы Rammstein будет называться Deutschland.

Rammstein опубликовал тизер нового клипа

Популярная немецкая метал-группа Rammstein опубликовала тизер одного из клипов, которые войдут в новый альбом. Сингл называется Deutschland (Германия – Ред.)

35-секундный тизер показывает трех членов группы и солиста Тилля Линдеманна, которые стоят на плахе в  тюремных робах, а на фоне звучит электронный грохот.

Видео внезапно обрывается заставкой с логотипом Rammstein, словом Deutschland и цифрами XXVIII.III.MMXIX, фанаты убеждены, что это дата выхода нового клипа – 28 марта этого года.

Читайте: “Взяли в плен”: российские артисты заставили солиста Rammstein делать селфи

Напомним, немецкая рок-группа Rammstein вскоре выпустит 5 клипов на песни из нового альбома.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка