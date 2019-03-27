Новый сингл группы Rammstein будет называться Deutschland.
Популярная немецкая метал-группа Rammstein опубликовала тизер одного из клипов, которые войдут в новый альбом. Сингл называется Deutschland (Германия – Ред.)
35-секундный тизер показывает трех членов группы и солиста Тилля Линдеманна, которые стоят на плахе в тюремных робах, а на фоне звучит электронный грохот.
Видео внезапно обрывается заставкой с логотипом Rammstein, словом Deutschland и цифрами XXVIII.III.MMXIX, фанаты убеждены, что это дата выхода нового клипа – 28 марта этого года.
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Напомним, немецкая рок-группа Rammstein вскоре выпустит 5 клипов на песни из нового альбома.
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