В Украине выходит в прокат фильм Дамбо. Факты ICTV уже посмотрели трогательную историю маленького слоника и делятся своей рецензией на фильм.

Дамбо всегда вызывал у меня теплые, но грустные воспоминания.

Фильм Тима Бертома должен был снова вернуть жизнь душещипательной истории из детства и дать возможность посмотреть на нее глубже.

Получилось ли это у команды Дамбо – читайте дальше в нашей рецензии.

Сюжет

В отличие от большинства современных диснеевских фильмов, Дамбо не является ремейком оригинальной картины.

Да, работа поражает зрителя некоторыми теми же ударами, однако они гораздо сильнее бьют сознание.

Дамбо 2019 года плотнее касается проблемы отношения к животным, чем его предшественник.

Кроме того, в сюжет заложили еще несколько глубоких конфликтов, которые смогли органично переплестись и не запутать его.

Не только Дамбо, но и многие герои ленты выглядят аутсайдерами. Им часто об этом напоминают.

Кто-то борется со своими страхами или идеями, а кто-то — с печалью или потерями.

Через сюжет также продеты темы родителей и детей, самореализации, дружбы, веры и поддержки.

Но, стоит отметить, что сюжет слишком динамичен. Не было чувства пережитой истории.

Фильм пролетел очень быстро и мало задерживал на отдельных сценах.

Были намеки на юмор, но недостаточно. Пусть нам и подали грустное поучительное блюдо, но можно было больше приправить юмористической составляющей.

Режиссер

Тим Бертон создал такие известные картины как Бэтмен, Эдвард Руки-ножницы, Планета обезьян, Чарли и шоколадная фабрика, Алиса в Стране чудес и Дом странных детей мисс Перегрин.

Не скажу, что Дамбо – лучшая работа режиссера за последние годы, но я рада, что именно он взялся за нее: качественно и приятно для глаза.

Режиссер выбрал более мультяшный стиль – гладкие края и пастельные цвета обильной компьютерной графики.

Порой были интересные операторские приемы, однако эффекта “Вау!” не наблюдалось.

Получилась приятная сказка как для детей, так и для взрослых, которая вызывала то легкую улыбку, то мокрый взгляд.

Кстати, глаза маленького Дамбо – отдельный плюс графики. Убедительно.

Мне не хватило яркого музыкального сопровождения. Не было песни или звуковых эффектов, которые бы запомнились или заставили тело покрыться мурашками.

Я сейчас не вспомню не единой мелодии, кроме колыбельной Baby Mine из оригинального фильма.

Здесь можно провести небольшую параллель с мюзиклом Величайший шоумен, который смог под куполом создать уникальную музыкальную атмосферу.

Этого не было у Дамбо.









Рецензия на фильм Дамбо: грустная и глубокая история / 2 фотографии

Игра актеров

Дамбо сыграл отлично =)

А если серьезно, то много драматизма и переигрывания. Понятно, что этого требует фильм, где в события варятся в цирке, но с театральщиной было через чур.

Никто из героев не вызывал ненависть или отвращение, хотя по сюжету таких должно было быть как минимум три.

Колин Фаррелл был в своем героическом амплуа. Ева Грин кружилась в собственной загадочности и сдержанности.

Денни Де Вито, как и требовалось, комедийный персонаж-неудачник.

Удивления или новых открытий касательно актеров не было. Никто этого, конечно, и не ожидал после трейлера, но надежда была.

























Рецензия на фильм Дамбо: грустная и глубокая история / 6 фотографий

Общее

Стоит ли идти на фильм – твердое да.

Поразит ли он вас – определенно нет, но точно оставит приятные впечатления, а нотка грусти, которой пропитан весь фильм, не испортит эмоций от картины.

Вы полюбите маленького Дамбо, но у вас будет после просмотра чувство “Хорошо, но чего-то не хватило”.

На протяжении всего фильма я укрепила мысль о том, что животных в цирке быть не должно, поэтому сценарный ход в конце меня приятно удивил.

рекомендую посмотреть эту картину с детьми. Они прочувствуют то множество посылов, что направит на них команда Дамбо.

Кроме того, одной из основных идей поставили самореализацию и собственные предпочтения против навязанных.

Сюжет: 7/10

Игра актеров: 6/10

Режиссура: 6/10

Атмосфера: 9/10

Общая оценка Фактов ICTV: 7/10

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Валерия Малицкая

Фото: IMDb

Видео: B&H Film Distribution Company