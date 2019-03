Как музыканты реагировали на выборы в своей стране и к чему призывали в своих песнях – читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы в Украине состоятся уже в это воскресенье, 31 марта. Факты ICTV сделали для вас подборку песен известных исполнителей, чтобы показать, как они в свое время реагировали на это событие.

Песни о выборах можно увидеть в репертуаре известной украинской группы ТИК.

В 2014 году музыканты выпустили песню Від виборів до виборів. Тогда лидер группы Виктор Бронюк призвал ответственно относиться к своему выбору и точно решить, чего ты хочешь в будущем.

В этом году музыканты также выпустили сингл, посвященный выборам. Клип на песню Циклони просто взорвал сеть. Музыканты охарактеризовали работу как предвыборный экшн. В работе высмеяли всю грязь, которая появляется перед выборами, и вновь призвали украинцев осознанно отдавать свой голос.

Лейтмотив выборов в определенной степени присутствует в композиции группы Океан Эльзы Скільки нас. В тексте песни фронтмен группы Святослв Вакарчук говорит о том, что украинцам достаточно недоправды. Он акцентирует внимание на том, что есть тысячи новых новых лиц и что каждый из нас способен на перемены.

Песни о выборах в свое время писали и зарубежные исполнители. Композиция Патти Смит People Have The Power, которая вышла в 1988 году, была посвящена силе демократии. Она стала своеобразным манифестом о том, что власть в руках каждого. Поэтому нужно идти и голосовать.

Свое символическое значение песня получила после того, как певица исполнила ее во время президентской кампании Джона Керри в 2004 году.

Призывал к голосованию и не быть в стороне от политики американский исполнитель Джеймс Браун. В песне Get Up, Get Into It, Get Involved в стиле фанк певец обращался ко всем с просьбой сделать правильный выбор.

