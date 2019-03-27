Надя Дорофеева и Позитив из группы Время и Стекло рассказали, почему решили создать сингл на украинском языке.

В Киеве отгремела ежегодная церемония награждения YUNA 2019. За кулисами премии Факты ICTV пообщались с участниками группы Время и Стекло, которые рассказали о новом клипе на песню Дим.

– Этот трек должен был сопровождаться украинским языком. Мы все знаем, что это певучий язык. Это наш родной язык, – отметил Позитив (Алексей Завгородний).

Надежда Дорофеева рассказала, что песня изначально писалась для альбома, в котором есть треки на русском, английском и украинском.

Читайте: Подъезд, самолет и поезд: украинские звезды об экстремальном сексе

– Сначала мы не хотели ее записывать, как сингл, но когда услышали результат, то она нам очень понравилась. Мы боялись делать что-то на украинском, потому что нас привыкли видеть другими. Тяжело было решиться на такой эксперимент, – рассказала певица.

Также Алексей Завгородний добавил, что на украиноязычный репертуар никак не повлияли квоты.

– На такую группу, как мы квоты не влияют. Это только творчество, – подытожил Позитив.

Напомним, 21 марта группа Время и Стекло презентовала первую украиноязычную песню Дым.

Фото: vremyaisteklo