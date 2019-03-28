Лидером по количеству номинаций BAFTA 2019 стал сериал Убивая Еву.

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила свой полный список номинаций на 2019 год.

Лидером по числу номинаций стал сериал Убивая Еву (14 упоминаний), на втором месте Чрезвычайно английский скандал (12 упоминаний).

По пять статуэток могут получить Телохранитель с Ричардом Мэдденом и Маленькая барабанщица Пака Чхан-ука с Флоренс Пью, а Патрик Мелроуз с Бенедиктом Камбербетчем в роли аристократа-алкоголика заявлен в шести категориях.

Бенедикт Камбербетч и Хью Грант претендуют на награду в номинации Лучшая мужская роль, а их сериалы — Патрик Мелроуз и Чрезвычайно английский скандал будут бороться за статуэтку в категории Лучший мини-сериал.

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Антиутопия Hulu Рассказ служанки может получить премию как лучший международный сериал.

Премии BAFTA Television Awards 2019 раздадут 12 мая в Лондоне.

К слову, ранее вручили награду BAFTA за лучший фильм года.

Источник: BAFTA