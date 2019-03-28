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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

ДахаБраха презентовали саундтрек к украинскому фильму

Украинская группа ДахаБраха представила клип на песню Пливе човен.

ДахаБраха презентовали саундтрек к украинскому фильму

Группа ДахаБрахa презентовала новый клип на песню Пливе човен, которая стала саундтреком к фильму Романа Бондарчука Вулкан.

Новая композиция – это современное переосмысление украинской народной песни. Режиссером видео также выступил Роман Бондарчук.

В клипе кадры из фильма чередуются с планами музыкантов на съемочной площадке фильма.

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Как сообщили участники группы, сама песня и кадры из фильма – это попытка поиска давно утраченного счастья и толчка атмосферы исчезнувших миров.

К слову, драма Вулкан рассказывает о приключениях переводчика мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Лента уже получила множество наград.

Ранее Факты ICTV писали о первом украиноязычном клипе группы Время и Стекло.

Фото: DakhaBrakha

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