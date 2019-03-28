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Deutschland: Rammstein представил первый за 7 лет клип

Металл-группа Rammstein выпустила первый за 7 лет клип на песню Deutschland, что войдет в новый альбом.

Deutschland: Rammstein представил первый за 7 лет клип

Популярная немецкая метал-группа Rammstein опубликовала один из клипов, которые войдут в новый альбом. Клип снят для сингла Deutschland (Германия – Ред.)

Группа использовала в ролике образы заключенных во время нацистской Германии.

Выпуск тизера возмутил правительство Германии, поэтому уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал ролик “приуменьшением Холокоста”.

В видео показано трех членов группы и солиста Тилля Линдеманна, которые стоят на плахе в тюремных робах.

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Напомним, немецкая рок-группа Rammstein выпустит 5 клипов на песни из нового альбома.

Источник: Independent

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