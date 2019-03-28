Премьеры фильмов в апреле 2019 в Украине порадуют нас разнообразием жанров и хорошей подборкой актеров. Мы собрали самые ожидаемые новинки апреля 2019 года в одном материале.

Кинопремьеры апреля 2019 года уже давно обсуждаются среди любителей фильмов и критиков.

Здесь вам и супергеройские истории, и долгожданные экранизации, и ужасы, и звезды в непривычных ролях – на любой вкус, как говорится.

Большинство из предстоящих фильмов лучше смотреть в кинотеатре. Получите больше удовольствия от спецэффектов и звука.

Кстати, Факты ICTV будут заранее выдавать рецензии на фильмы, чтобы вам было легче подобрать кино по вкусу.

Вот семь самых ярких кинопремьер апреля, немного фактов о них и трейлеры.

Что посмотреть в апреле 2019

Шазам

Дата премьеры: 4 апреля

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Жанр: фантастика, боевик, но с юмором

Фильм на основе комиксов DC. В ленте показали историю мальчишки, который вызывает свое альтер-эго — взрослого супергероя, когда произносит слово “Шазам!”

В каждом из нас ведь есть супергерой.

Кстати, Дуэйн Скала Джонсон также хотел сыграть Шазама.

Кладбище домашних животных

Дата премьеры: 4 апреля

Режиссер: Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Жанр: Ужасы, триллер

Вторая экранизация известного романа Стивена Кинга о индейском кладбище, что может воскрешать мертвецов.

Первая была еще в 1989 году.

Кстати, в 2015 году режиссер Гильермо дель Торо сказал, что хотел бы снять новую экранизацию романа Кинга. Не вышло.

Пустопляс

Дата премьеры: 4 апреля

Режисcер: Хармони Корин

Жанр: Комедия

В фильме Мэттью Макконахи играет необычную для себя роль — наркомана-поета, который часто сталкивается с неудачами.

Лента будет красочной, летней и авторы утверждают, что смешной. Посмотрим!

Кроме того, тут необычная подборка актеров. Кроме Мэттью, в фильме снялся еще рэпер Снуп Догг, Айла Фишер, Мартин Лоуренс, Джона Хилл и Зак Эфрон.

Хеллбой: Возрождение кровавой королевы

Дата премьеры: 11 апреля

Режиссер: Нил Маршалл

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Спустя 10 лет фильм снова выходит на экраны. Это уже 3 часть Хеллбоя. В ней должна быть интереснее графика и грим.

Кстати, в этой части снимается Мила Йовович. Она будет играть злого персонажа.

А вот Рон Перлман тепер не появится в роли Хеллбоя, как мы привыкли. Его место занял Дэвид Харбор.

А все из-за того, что Рон и режиссер Гильермо дель Торо не захотели продолжать с новой серией.

Кстати, 15 апреля будет премьера последнего сезона одного из самым популярных сериалов в мире – Игра престолов.

Проклятие Ла Йороны

Дата премьеры: 18 апреля

Режиссер: Майкл Чавес

Жанр: Ужасы, триллер, мистика

Фильм ужасов создали на основе мексиканской народной сказки о плачущей матери.

Обещают много страшных моментов, напряженный и интересный сюжет.

Будет в формате 4DX и IMAX. Вот в них и советуем смотреть для более ярких впечатлений.

На высоте

Дата премьеры: 18 апреля

Режиссер: Клэр Дени

Жанр: Приключения, драма, ужасы

Очередной фильм про события, которые происходят в космосе.

Роберт Паттинсон здесь такой же загадочный, как во многих своих ролях, но уже за пределами планеты Земля.

В фильме показывают преступников, которые согласились на эксперименты, чтобы не отбывать законное наказание.

И теперь неясно, что на самом деле хуже.

Мстители. Завершение.

Дата премьеры: 25 апреля

Режиссер: Энтони и Джо Руссо

Жанр: Фантастика

Одна из самых ожидаемых премьер не только месяца, но и года.

Многообещающий финал масштабной истории во Вселенной Marvel.

Это уже четвертый фильм, где удалось собрать всех супергероев компании, поэтому советуем посмотреть предыдущие три, потому что будет сложно понять контекст.

Ну, было бы вообще хорошо быть знакомым с фильмами Marvel.

Стоит ли говорить, что в ленте собрали множество известных актеров? Да-да, забавный енот Ракета здесь тоже будет.

Следите за рецензиями на фильмы от Фактов ICTV и самыми интересными новостями из мира кино.

Кстати, ранее мы писали, кто получил Оскар 2019.