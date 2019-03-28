Канадский актер Киану Ривз после аварийной посадки самолета помог организовать доставку пассажиров домой.
Звезда фильмов Матрица и Адвокат дьявола Киану Ривз летел из Сан-Франциско в Бербанк, когда самолету пришлось пойти на экстренную посадку из-за механической поломки.
Лайнер удачно сел в Бейкерсфилде, никто из пассажиров не пострадал.
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Оказавшись в чужом городе, Киану Ривз организовал доставку пассажиров домой.
Актер нашел автобус, а во время поездки ставил музыку и рассказывал своим попутчикам истории о населенных пунктах, которые они проезжали.
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