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Истории и музыка: Киану Ривз помог попутчикам после аварийной посадки

Канадский актер Киану Ривз после аварийной посадки самолета помог организовать доставку пассажиров домой.

Истории и музыка: Киану Ривз помог попутчикам после аварийной посадки

Звезда фильмов Матрица и Адвокат дьявола Киану Ривз летел из Сан-Франциско в Бербанк, когда самолету пришлось пойти на экстренную посадку из-за механической поломки.

Лайнер удачно сел в Бейкерсфилде, никто из пассажиров не пострадал.

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Оказавшись в чужом городе, Киану Ривз организовал доставку пассажиров домой.

Актер нашел автобус, а во время поездки ставил музыку и рассказывал своим попутчикам истории о населенных пунктах, которые они проезжали.

Ранее Факты ICTV писали, что в США в рамках расследования из-за коррупции в образовательной сфере задержали актрису Фелисити Хаффман, которая сыграла роль Линетт Скаво в сериале Отчаянные домохозяйки.

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