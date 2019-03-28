Американские студии экранизируют продолжение сериала Секс в большом городе.

Экранизацией новой книги Кэндес Бушнелл Есть ли еще секс в большом городе, которая является продолжением Секса в большом городе, займутся американские компании Paramount Television и Anonymous Content.

Книга выйдет в августе этого года и расскажет о жизни 50-летних жительниц нью-йоркских районов Верхний Ист-Сайд и Виллидж.

Писательница в романе исследует жизнь и отношения со всех сторон: брак и дети, развод и тяжелая утрата, давление, с которым сталкиваются женщины, пытаясь сохранить молодость и при этом добиться успеха в делах.

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Президент Paramount TV Николь Клеменс отметила, что это прекрасная возможность продолжить разговор от имени 50-летних женщин, которые недостаточно представлены на экране.

Исполнительным продюсером сериала будет Кэндес Бушнелл. Она же и напишет сценарий к пилотной серии.

Будут ли в проекте задействованы актрисы, сыгравшие в Сексе в большом городе, неизвестно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что сериал Друзья никогда не получит продолжение.

Источник: Variety

Фото: HBO