Американские студии экранизируют продолжение сериала Секс в большом городе.
Экранизацией новой книги Кэндес Бушнелл Есть ли еще секс в большом городе, которая является продолжением Секса в большом городе, займутся американские компании Paramount Television и Anonymous Content.
Книга выйдет в августе этого года и расскажет о жизни 50-летних жительниц нью-йоркских районов Верхний Ист-Сайд и Виллидж.
Писательница в романе исследует жизнь и отношения со всех сторон: брак и дети, развод и тяжелая утрата, давление, с которым сталкиваются женщины, пытаясь сохранить молодость и при этом добиться успеха в делах.
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Президент Paramount TV Николь Клеменс отметила, что это прекрасная возможность продолжить разговор от имени 50-летних женщин, которые недостаточно представлены на экране.
Исполнительным продюсером сериала будет Кэндес Бушнелл. Она же и напишет сценарий к пилотной серии.
Будут ли в проекте задействованы актрисы, сыгравшие в Сексе в большом городе, неизвестно.
Ранее Факты ICTV писали о том, что сериал Друзья никогда не получит продолжение.
Источник: Variety
Фото: HBO