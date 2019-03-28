PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Сериал Секс в большом городе получит продолжение

Американские студии экранизируют продолжение сериала Секс в большом городе.

Сериал Секс в большом городе получит продолжение

Экранизацией новой книги Кэндес Бушнелл Есть ли еще секс в большом городе, которая является продолжением Секса в большом городе, займутся американские компании Paramount Television и Anonymous Content.

Книга выйдет в августе этого года и расскажет о жизни 50-летних жительниц нью-йоркских районов Верхний Ист-Сайд и Виллидж.

Писательница в романе исследует жизнь и отношения со всех сторон: брак и дети, развод и тяжелая утрата, давление, с которым сталкиваются женщины, пытаясь сохранить молодость и при этом добиться успеха в делах.

Читайте: Чернобыль – HBO назвал дату выхода сериала

Президент Paramount TV Николь Клеменс отметила, что это прекрасная возможность продолжить разговор от имени 50-летних женщин, которые недостаточно представлены на экране.

Исполнительным продюсером сериала будет Кэндес Бушнелл. Она же и напишет сценарий к пилотной серии.

Будут ли в проекте задействованы актрисы, сыгравшие в Сексе в большом городе, неизвестно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что сериал Друзья никогда не получит продолжение.

Источник: Variety

Фото: HBO

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Помпео анонсировал совместные санкции США и НАТО против России
Из-за киберугроз: Трамп продлил режим чрезвычайного положения
Патрулирование дружинников в США: чем помогают людям и какие у них права
Противодействие Северному потоку-2: в США приняли законопроект
Трамп признал Голанские высоты территорией Израиля: что будет с Крымом
ПРО США перехватили межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном
Пентагон выделил Трампу $1 млрд на стену с Мексикой
Россия не настолько мощная: повлияют ли выводы Мюллера на состояние РФ в мире
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка