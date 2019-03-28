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Супергероиня Marvel: Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в фильме

Актриса Анджелина Джоли ведет переговоры относительно съемок в супергеройской ленте Вечные от Marvel.

Супергероиня Marvel: Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в фильме

Для Анджелины Джоли это будет первое супергеройское кино. При этом, какую именно роль может сыграть Джоли, не сообщается.

Режиссер фильма Хлоя Чжао, сценарий напишут Мэттью и Райан Фирпо.

Фильм рассказывает о суперрасе людей, которые могут читать мысли, создавать силовые поля и даже летать. События разворачиваются миллионы лет назад. Тогда живут бессмертные боги Целестиалы, которые проводили генетические эксперименты над людьми. В результате этого и появляются суперлюди.

Читайте: Анджелина Джоли: дети, отношения с Питтом и карьера в 2019

К слову, длительность фильма Мстители: Финал должна составить 182 минуты.

Источник: Variety

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