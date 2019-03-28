Актриса Анджелина Джоли ведет переговоры относительно съемок в супергеройской ленте Вечные от Marvel.
Для Анджелины Джоли это будет первое супергеройское кино. При этом, какую именно роль может сыграть Джоли, не сообщается.
Режиссер фильма Хлоя Чжао, сценарий напишут Мэттью и Райан Фирпо.
Фильм рассказывает о суперрасе людей, которые могут читать мысли, создавать силовые поля и даже летать. События разворачиваются миллионы лет назад. Тогда живут бессмертные боги Целестиалы, которые проводили генетические эксперименты над людьми. В результате этого и появляются суперлюди.
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К слову, длительность фильма Мстители: Финал должна составить 182 минуты.
Источник: Variety
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