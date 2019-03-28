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Вышел трейлер сериала Чернобыль от HBO

Американский телеканал HBO опубликовал трейлер сериала об аварии на Чернобыльской АЭС – Чернобыль.

Серіал Чорнобиль

Сериал о Чернобыле, который снимает HBO, появится на экранах в США 6 мая.

Главные роли в пятисерийной ленте сыграют: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон.

Режиссером сериала стал Йохан Ренко, сценарий написал Крэйг Мазин.

Читайте: Последний с Лебланом – дата выхода нового Top Gear

Ранее HBO уже показал на снимках, как будут выглядеть сцены из телефильма.

Напомним, Факты ICTV составили рейтинг лучших сериалов 2018 года.

Фото: Скрин видео HBO 

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