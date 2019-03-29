PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес

Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства, изменив его на итальянское.

Бадоева отказалась от украинского гражданства

Известная телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства, изменив его на итальянское.

Бадоева вышла замуж за львовянина Василия Мельчинина, который переехал в Италию заниматься бизнесом.

Об этом бывшая украинская ведущая рассказала для YouTubе-канала А поговорить?

– Я уехала из Киева и не живу там уже шесть лет. Ничего не веду и меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном секторе, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира, – сказала Жанна.

Читайте: Почему Алан Бадоев не снял фильм о АТО

Известная телеведущая стала лицом нового проекта о путешествиях на российском Первом канале.

Напомним, известный клипмейкер Алан Бадоев не просто сохранил хорошие отношения с бывшей женой Жанной, но и повел ее под венец и передал в руки жениха.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка