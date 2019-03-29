Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства, изменив его на итальянское.

Известная телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства, изменив его на итальянское.

Бадоева вышла замуж за львовянина Василия Мельчинина, который переехал в Италию заниматься бизнесом.

Об этом бывшая украинская ведущая рассказала для YouTubе-канала А поговорить?

– Я уехала из Киева и не живу там уже шесть лет. Ничего не веду и меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном секторе, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира, – сказала Жанна.

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Известная телеведущая стала лицом нового проекта о путешествиях на российском Первом канале.

Напомним, известный клипмейкер Алан Бадоев не просто сохранил хорошие отношения с бывшей женой Жанной, но и повел ее под венец и передал в руки жениха.