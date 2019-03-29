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Билли Айлиш презентовала клип из альбома When We All Fall Asleep

Сегодня состоялась премьера клипа на песню bad guy из альбома американской певицы Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Билли Айлиш презентовала клип из альбома When We All Fall Asleep

Клип Билли Айлиш bad guy из ее дебютного полноформатного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был презентован сегодня, 29 марта. Его уже просмотрели почти миллион раз.

Клип довольно странный: девушка то заливает в рот мужчине что-то вроде молока, то просто стоит, а у нее из носа идет кровь.

В конце мы видим, как она сидит на мужчине, который отжимается.

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Напомним, что сегодня, 29 марта, Билли Айлиш выпустила свой первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Его еще до выхода загрузили более 800 тысяч раз. Это новый рекорд Apple Music.

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Билли Айлиш презентовала клип из альбома When We All Fall Asleep
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