Сегодня состоялась премьера клипа на песню bad guy из альбома американской певицы Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Клип Билли Айлиш bad guy из ее дебютного полноформатного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был презентован сегодня, 29 марта. Его уже просмотрели почти миллион раз.

Клип довольно странный: девушка то заливает в рот мужчине что-то вроде молока, то просто стоит, а у нее из носа идет кровь.

В конце мы видим, как она сидит на мужчине, который отжимается.

Читайте: Абсолютный рекорд в Instagram: ролик Леди Гаги собрал миллиард просмотров

Напомним, что сегодня, 29 марта, Билли Айлиш выпустила свой первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Его еще до выхода загрузили более 800 тысяч раз. Это новый рекорд Apple Music.