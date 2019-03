29 марта американская певица Билли Айлиш выпустила свой первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

29 марта вышел альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go от американской 17-летней певицы Билли Айлиш.

Еще до выхода альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go его добавили к себе в iTunes более 800 тыс. пользователей, что является рекордом для сервиса.

Песни Айлиш сочетают в себе мрачную электронику, поп и инди.

Кроме того, певица известна своими необычными текстами, которых полно в альбоме When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

