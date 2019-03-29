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Каменских презентовала клип на ремикс Peligroso

Украинская певица Настя Каменских презентовала клип на ремикс песни Peligroso.

каменских

Настя Каменских опубликовала на Youtube новый клип на ремикс своей испаноязычной песни Peligroso.

Песню она записала с исполнителем De La Ghetto.

Читайте: Peligroso Настя Каменских презентовала клип и песню на испанском

В клипе Каменских в красном платье с разрезом выше бедра танцует на разных локациях – среди свеч, песка и тропического леса.

Напомним, в феврале Каменских презентовала клип на песню Попа как у Ким.

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