Стартовал 9 сезон шоу Холостяк и Никита Добрынин выбрал своих фавориток. Факты ICTV предлагают оценить и проголосовать за девушку, которая больше всего подходит холостяку.
Первый выпуск 9 сезона Холостяка вышел 8 марта.
Главный героем стал ведущий телеканала М1 и радиостанции Русское радио Украина, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.
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Из почти 30 претенденток холостяк вручил розы лишь 17 девушкам.
На второй неделе шоу покинули Валерия и Елизавета.
А после третьей церемонии роз Никита попрощался с Юлей, Каролиной и Лилей.
Ранее мы показывали, как проходило знакомство холостяка с участницами.
Кто из оставшихся участниц больше всего подходит Никите Добрынину и заслуживает место в финале?
Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Тогда по итогам шоу он выбрал Иванку, но в июне стало известно, что пара рассталась.
Фото: holostyakstb