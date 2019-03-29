Стартовал 9 сезон шоу Холостяк и Никита Добрынин выбрал своих фавориток. Факты ICTV предлагают оценить и проголосовать за девушку, которая больше всего подходит холостяку.

Первый выпуск 9 сезона Холостяка вышел 8 марта.

Главный героем стал ведущий телеканала М1 и радиостанции Русское радио Украина, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

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Из почти 30 претенденток холостяк вручил розы лишь 17 девушкам.

На второй неделе шоу покинули Валерия и Елизавета.

А после третьей церемонии роз Никита попрощался с Юлей, Каролиной и Лилей.

Ранее мы показывали, как проходило знакомство холостяка с участницами.

Кто из оставшихся участниц больше всего подходит Никите Добрынину и заслуживает место в финале?

Напомним, в прошлом сезоне шоу Холостяк главным героем был музыкант Рожден Ануси. Тогда по итогам шоу он выбрал Иванку, но в июне стало известно, что пара рассталась.

Фото: holostyakstb