Музыканты ливерпульской рок-группы Her’s погибли в смертельном ДТП в США.
Британские музыканты из рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе во время гастролей в Калифорнии (США).
Оба участника группы погибли на месте.
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ДТП произошло, когда американский тур группы подходил к концу. Музыканты ехали на выступление в город Санта-Ана.
Кроме них в авто находился их тур-менеджер Тревор Энгельбрексон. Он также погиб.
Представитель группы подтвердил смерть исполнителей.
Ранее кантри-исполнитель Джастин Картер случайно получил смертельное огнестрельное ранение на съемках клипа.
Фото: thatbandofhers/Instagram
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