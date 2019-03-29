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Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Музыканты ливерпульской рок-группы Her’s погибли в смертельном ДТП в США.

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе во время гастролей в Калифорнии (США).

Оба участника группы погибли на месте.

Читайте: Сын Тины Тернер застрелился

ДТП произошло, когда американский тур группы подходил к концу. Музыканты ехали на выступление в город Санта-Ана.

Кроме них в авто находился их тур-менеджер Тревор Энгельбрексон. Он также погиб.

Представитель группы подтвердил смерть исполнителей.

Ранее кантри-исполнитель Джастин Картер случайно получил смертельное огнестрельное ранение на съемках клипа.

Фото: thatbandofhers/Instagram

Источник: Daily Mail

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