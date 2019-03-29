Известная певица Квитка Цисык умерла 29 февраля в возрасте 44 года. Факты ICTV собрали для вас 5 лучших песен американской исполнительницы украинского происхождения.

Квитка Цисык покорила своим голосом весь мир. Американская певица украинского происхождения была одной из самых популярных исполнительниц в США.

Она умерла 29 марта 1998 в возрасте 44 года от рака молочной железы. Но певице удалось оставить большое творческое наследие, которое включает в себя известные украинские народные песни.

Факты ICTV собрали для вас 5 лучших песен в исполнении Квитки Цисык.

Песня Я піду в далекі гори вошла в альбом Два кольори, который стал первым украинским альбомом полностью записанным в цифровом формате.

Одной из самых популярных композиций певицы является Де ти тепер. Между собой ее называют Вальс за нежную мелодию.

Лемковская народная песня Ой, верше, мій верше также пополнила альбом Два кольори. Она была особенной для Квитки Цисык, чьи родители эмигрировали в США после Второй мировой войны. Ведь эта песня является своеобразным символом тоски народа по родине.

Ой не світи, місяченьку стала еще одной украинской народной песней, которая пополнила репертуар Квитки Цисык.

Песня Два кольори, слова к которой написал Дмитрий Павлычко, для украинцев стала народной. Ее перепевали не один раз. Но так нежно, с особым трепетом, это удалось сделать только Квитке Цисык.

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Ранее Факты ICTV писали о том, что в Ивано-Франковске появилась стена Квитки Цисык.