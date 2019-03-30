В четвертом выпуске Холостяк-9 Никита Добрынин попрощался сразу з двумя участницами.

Четвертый выпуск проекта Холостяк-2019 начался со свидания Никиты с Мариной, Анной и Юлией на жарком острове Кипр. В конце группового свидания Холостяк никому не отдал розу.

Но Марина цветок все же получила после того, как Добрынин провел с ней индивидуальное свидание. Еще бы – свидание закончилось поцелуем!

Церемония роз

Первой покинула проект Анна. Холостяку не понравился чрезмерный всплеск негатива и хладнокровность Анны по отношению к нему, который девушка продемонстрировала на групповом свидании на Кипре.

Также проект Холостяк-9 лишился присутствия Анастасии. Добрынин назвал девушку светлой и хорошей, но не такой близкой, как стали ему некоторые из остальных девушек.

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Отметим, что особенный цветок получила Наталия. Холостяк вручил девушке свечу в форме розы, которую сделал на Кипре.

К слову, Софию, Викторию, Ольгу и Дарью Никита пригласил на свидание на следующей неделе. Будет интересно.

Напомним, на третьей неделе проект Холостяк-9 покинули сразу три участницы.