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400 тыс. подписчиков за 2 часа: Меган Маркл и принц Гарри завели Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл завели официальный аккаунт в Instagram.

меган маркл

2 апреля Принц Гарри и Меган Маркл завели аккаунт в Instagram и уже сделали первую публикацию.

За 2 часа на страничку королевского семейства подписались 400 тысяч человек.

– Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться работой, которая движет нами, смыслом, который мы поддерживаем, важными объявлениями и возможностью пролить свет на ключевые вопросы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и приветствуем вас, – Гарри и Меган.

В первый пост вошли публичные снимки за последние полгода из жизни Маркл и принца Гарри.

Читайте: Brit Awards: Бейонсе и Джей Зи сняли видео с Меган Маркл-королевой

 

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

К слову, человеком года 2018 по версии Google стала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Фото: sussexroyal/Instagram

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