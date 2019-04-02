Принц Гарри и Меган Маркл завели официальный аккаунт в Instagram.

2 апреля Принц Гарри и Меган Маркл завели аккаунт в Instagram и уже сделали первую публикацию.

За 2 часа на страничку королевского семейства подписались 400 тысяч человек.

– Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться работой, которая движет нами, смыслом, который мы поддерживаем, важными объявлениями и возможностью пролить свет на ключевые вопросы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и приветствуем вас, – Гарри и Меган.

В первый пост вошли публичные снимки за последние полгода из жизни Маркл и принца Гарри.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 2 Апр 2019 в 7:16 PDT

К слову, человеком года 2018 по версии Google стала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Фото: sussexroyal/Instagram