Принц Гарри и Меган Маркл завели официальный аккаунт в Instagram.
2 апреля Принц Гарри и Меган Маркл завели аккаунт в Instagram и уже сделали первую публикацию.
За 2 часа на страничку королевского семейства подписались 400 тысяч человек.
– Добро пожаловать в наш официальный Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться работой, которая движет нами, смыслом, который мы поддерживаем, важными объявлениями и возможностью пролить свет на ключевые вопросы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и приветствуем вас, – Гарри и Меган.
В первый пост вошли публичные снимки за последние полгода из жизни Маркл и принца Гарри.
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К слову, человеком года 2018 по версии Google стала герцогиня Сассекская Меган Маркл.
Фото: sussexroyal/Instagram