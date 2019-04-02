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Мэйси Уильямс проболталась о судьбе Арьи из Игры престолов

Актриса Мэйси Уильямс проболталась о дальнейшей судьбе своей героини Арьи Старк в сериале Игра престолов.

Мэйси Уильямс проболталась о судьбе Арьи из Игры престолов

Британская актриса Мэйси Уильямс проболталась о дальнейшем развитии сюжета финальной части сериала Игра престолов и о судьбе своей героини Арьи Старк на шоу Джимми Фэллона.

– Последние дни съемок были очень эмоциональны, потому что мы прощались со съемочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии…, – сказала Уильямс и закрыла рот руками.

Она спросила у ведущего, был ли это прямой эфир и можно ли вырезать ее слова.

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После она заявила, что зрители в зале распространят эту информацию в Twitter и убежала из студии.

Ведущий Джимми Фэллон побежал за ней и они оба объявили, что это был первоапрельский розыгрыш.

Напомним, восьмой сезон сериала Игра престолов выйдет 14 апреля.

Фото: Dreamstime

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