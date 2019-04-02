Организаторы Евровидения 2019 опубликовали порядок выступлений участников конкурса в двух полуфиналах – 14 и 16 мая.
Продюсеры международного конкурса Евровидение 2019 определили, в каком порядке будут выступать участники из 35 стран в полуфиналах, 14 и 16 мая.
Первый полуфинал – 14 мая:
- Кипр
- Черногория
- Финляндия
- Польша
- Словения
- Чехия
- Венгрия
- Беларусь
- Сербия
- Бельгия
- Грузия
- Австралия
- Исландия
- Эстония
- Португалия
- Греция
- Сан-Марино
Второй полуфинал – 16 мая:
- Армения
- Ирландия
- Молдова
- Швейцария
- Латвия
- Румыния
- Дания
- Швеция
- Австрия
- Хорватия
- Мальта
- Литва
- Россия
- Албания
- Норвегия
- Нидерланды
- Северная Македония
- Азербайджан
Порядок проведения финала, который состоится 18 мая, будет определен продюсерами сразу после второго полуфинала – 17 мая.
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Источник: Eurovision.tv
Фото: Eurovision.tv