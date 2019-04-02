Организаторы Евровидения 2019 опубликовали порядок выступлений участников конкурса в двух полуфиналах – 14 и 16 мая.

Продюсеры международного конкурса Евровидение 2019 определили, в каком порядке будут выступать участники из 35 стран в полуфиналах, 14 и 16 мая.

Первый полуфинал – 14 мая:

Кипр Черногория Финляндия Польша Словения Чехия Венгрия Беларусь Сербия Бельгия Грузия Австралия Исландия Эстония Португалия Греция Сан-Марино

Второй полуфинал – 16 мая:

Армения Ирландия Молдова Швейцария Латвия Румыния Дания Швеция Австрия Хорватия Мальта Литва Россия Албания Норвегия Нидерланды Северная Македония Азербайджан

Порядок проведения финала, который состоится 18 мая, будет определен продюсерами сразу после второго полуфинала – 17 мая.

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Источник: Eurovision.tv

Фото: Eurovision.tv