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Столкновение с Таносом: вышел новый трейлер фильма Мстители: Финал

Студия Marvel опубликовала специальный ролик картины Мстители: Финал.

Столкновение с Таносом: вышел новый трейлер фильма Мстители: Финал

Студия Marvel представила новый трейлер фильма Мстители: Финал, а котором продолжаются события Мстителей: Войны бесконечности.

В ролике можно увидеть, как Мстители готовятся к своему решающему сражению, а также их встречу с Таносом.

Читайте: Мстители: Финал – официальный трейлер

В фильме снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Джереми Реннер, Бри Ларсон и другие.

Ранее Факты ICTV писали, что длительность фильма Мстители: Финал должна составить 182 минуты.

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