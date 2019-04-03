Российский актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.
Российский актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.
Он умер перед вылетом в Москву в гостинице в Улан-Баторе (Монголия).
Таксист ждал его у гостиницы. Водитель обратился к персоналу с просьбой напомнить актеру о машине.
Булдакова нашли мертвым в его номере.
Предварительно он умер от острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.
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Новость о смерти актера подтвердили российскому изданию в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.
По их информации, Булдаков был на гастролях и у него оторвался тромб.
Друг актера Семен Стругачев также подтвердил смерть Булдакова другому российскому изданию. По его словам, он умер во сне.
Булдаков получил известность, сыграв генерала Михалыча в популярный фильмах Особенности национальной охоты, Особенности национальной рыбалки, Особенности национальной охоты в зимний период и Особенности национальной политики.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 3 февраля, от остановке сердца умер 35-летний рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).
Источник: Посольство Российской Федерации в Монголии