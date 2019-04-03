Сегодня в России умер 68-летний актер Алексей Булдаков. Факты ICTV рассказывают о биографии актера и его самых популярных фильмах.
Родился Алексей Булдаков 26 марта 1951 в селе Макаровка в Алтайском крае (Россия). Молодые годы посвятил боксу и классической борьбе, однако впоследствии решил стать актером и окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.
Первое время ему приходилось работать на Павлодарском тракторном заводе, но впоследствии стал частью театров Павлодара, Томска, Рязани, работал в Карагандинском областном российском драматическом театре имени К. С. Станиславского.
Впервые он появился в кино в 1982 году в фильме Сквозь огонь, где сыграл Савелия. Хотя актер снимался во многих фильмах, ему доставались в основном роли второго плана.
Читайте: Умер Алексей Булдаков
Большую популярность Булдаков получил после того, как в 1995 году сыграл роль генерала Иволгина в фильме Особенности национальной охоты.
После этого фильма указанная роль навсегда привязалась к актеру и больше всего запомнилась зрителям.
В общем Булдакову пришлось сыграть генерала Иволгина в пяти фильмах, которые и стали самыми популярными в карьере актера:
- Особенности национальной охоты;
- Операция С Новым годом!;
- Особенности национальной рыбалки;
- Особенности национальной охоты в зимний период;
- Особенности национальной политики.
В 2009 году он получил звание народного артиста РФ.
Во время Революции достоинства в Украине был одним из тех, кто подписал письмо, в котором поддерживал ввод российских войск на территорию Украины.
К слову, американский кантри-исполнитель Джастин Картер случайно застрелился во время съемок клипа.
Фото: В гостях у Гордона