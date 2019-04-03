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Умер Алексей Булдаков: биография и лучшие роли актера

Сегодня в России умер 68-летний актер Алексей Булдаков. Факты ICTV рассказывают о биографии актера и его самых популярных фильмах.

Олексій Булдаков

Родился Алексей Булдаков 26 марта 1951 в селе Макаровка в Алтайском крае (Россия). Молодые годы посвятил боксу и классической борьбе, однако впоследствии решил стать актером и окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.

Первое время ему приходилось работать на Павлодарском тракторном заводе, но впоследствии стал частью театров Павлодара, Томска, Рязани, работал в Карагандинском областном российском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

Впервые он появился в кино в 1982 году в фильме Сквозь огонь, где сыграл Савелия. Хотя актер снимался во многих фильмах, ему доставались в основном роли второго плана.

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Большую популярность Булдаков получил после того, как в 1995 году сыграл роль генерала Иволгина в фильме Особенности национальной охоты.

После этого фильма указанная роль навсегда привязалась к актеру и больше всего запомнилась зрителям.

В общем Булдакову пришлось сыграть генерала Иволгина в пяти фильмах, которые и стали самыми популярными в карьере актера:

  • Особенности национальной охоты;
  • Операция С Новым годом!;
  • Особенности национальной рыбалки;
  • Особенности национальной охоты в зимний период;
  • Особенности национальной политики.

В 2009 году он получил звание народного артиста РФ.

Во время Революции достоинства в Украине был одним из тех, кто подписал письмо, в котором поддерживал ввод российских войск на территорию Украины.

К слову, американский кантри-исполнитель Джастин Картер случайно застрелился во время съемок клипа.

Фото: В гостях у Гордона

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