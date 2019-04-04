Самый богатый человек в мире Джефф Безос официально развелся с женой, которой он должен отдать четверть их совместной доли в Amazon.

Джефф и Маккензи Безос сообщили о завершении их бракоразводного процесса.

Маккензи уступила все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin, но получила четверть их совместной доли в Amazon, а это 4% акций стоимостью $35,7.

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Маккензи сможет получить свою долю к началу июля. Таком образом она займет 3 место среди самых богатых женщин в мире.

– Я рада, что процесс расторжения моего брака с Джеффом завершился при нашей взаимной поддержке, – написала Маккензи.

Джефф Безос также поблагодарил бывшую жену за доброту и поддержку.

Ранее Факты ICTV писали, что сериал Властелин колец, права на сьемку которого приобрела компания Amazon, станет приквелом.