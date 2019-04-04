PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу – СМИ

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику из-за сильного стресса.

бритни спирс

Американская певица Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу из-за пережитого стресса, связанного с болезнью ее отца.

В течении нескольких недель отцу певицы провели две операции.

Читайте: Селена Гомес попала в психиатрическую больницу

Бритни Спирс находится в клинике уже неделю и пробудет там еще около месяца.

К слову, в январе в певица написала в Twitter, что временно прекратит концертную деятельность из-за того, что ее отец “был госпитализирован и едва не умер”.

Напомним, Спирс заняла 10 место в рейтинге самых богатых певиц 2018 по версии Forbes.

Фото: britneyspears

Источник: TMZ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В кафе, ресторанах и аэропортах: где в Киеве есть дефибрилляторы и карта
Психические расстройства и грязный воздух: ученые нашли взаимосвязь
В Киеве американские врачи обучают украинских выявлять рак на ранних стадиях
Родители напоили пятилетнюю дочь шестью литрами воды – ребенок в коме
Что делать, когда врач требует взятку
Как избавиться от растяжек – 3 проверенных методы
Как лечить ячмень в домашних условиях
Лечение за рубежом. За кого платит государство и как получить помощь
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка