Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику из-за сильного стресса.
Американская певица Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу из-за пережитого стресса, связанного с болезнью ее отца.
В течении нескольких недель отцу певицы провели две операции.
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Бритни Спирс находится в клинике уже неделю и пробудет там еще около месяца.
К слову, в январе в певица написала в Twitter, что временно прекратит концертную деятельность из-за того, что ее отец “был госпитализирован и едва не умер”.
Напомним, Спирс заняла 10 место в рейтинге самых богатых певиц 2018 по версии Forbes.
Фото: britneyspears
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