PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Умер Георгий Данелия: биография и лучшие фильмы режиссера

Сегодня в России умер кинорежиссер Георгий Данелия. Факты ICTV рассказывают о биографии актера и его самых популярных фильмах.

Умер Георгий Данелия: биография и лучшие фильмы режиссера

Родился Георгий Данелия 25 августа 1930 в Тифлисе (Грузия). Через год семья переехала в Москву.

Георгий Данелия не сразу определился с будущей профессией. Сначала юноша поступил в архитектурный институт и после окончания учебы даже устроился на должность архитектора в институт проектирования. Но вскоре Данелия понял, что больше его тянет к кинематографу.

Поэтому Георгий Николаевич бросил проектирования и поступил на режиссерские курсы при Мосфильме.

На выбор будущей профессии Георгия Данелии повлияли и родные дядя и тетя – Верико Анджапаридзе и Михаил Чиаурели – народные артисты СССР.

Почти во всех своих фильмах Данелия участвовал и как сценарист, и как актер эпизодических ролей.

В новом тысячелетии режиссер попробовал себя в роли публициста и начал выдавать автобиографические книги.

Читайте: Умер режиссер Георгий Данелия

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии Я шагаю по Москве.

Среди других его известных киноработ такие:

  • Сережа
  • Афоня;
  • Тридцать три;
  • Джентльмены удачи;
  • Осенний марафон;
  • Мимино;
  • Слезы капали;
  • Кин-дза-дза;
  • Настя.

Георгий Данелия был сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как Джентельмены удачи, Француз и Привет от Чарли Трубача.

Своим лучшим фильмом режиссер считал картину менее популярную, чем другие – Слезы капали – печальный перевод сказочного сюжета на современный лад, перепев знаменитой сказки о Снежной королеве.

Георгий Данелия был народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии СССР за фильм Мимино.

В 2002 и 2010 годах кинорежиссеру дали орден За заслуги перед Отечеством третьей и второй степени соответственно.

Ранее Факты ICTV писали о смерти российского актера Алексея Булдакова.

Фото: Кино-театр

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Умер режиссер Георгий Данелия
На Прикарпатье пьяный пассажир на ходу выпал из поезда
Яна Червона и Александр Милютин: какими они были и последние кадры воинов
На свалке в Николаеве нашли части человеческого тела
Трагически погиб 28-летний украинский футболист
Боец ММА умер после нокаута от передозировки наркотиков
В Одессе 8-летний мальчик умер во время операции по удалению аденоидов
80% ожогов и 11 дней мучений: умер мальчик, который упал в кипяток
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка