Сегодня в России умер кинорежиссер Георгий Данелия. Факты ICTV рассказывают о биографии актера и его самых популярных фильмах.

Родился Георгий Данелия 25 августа 1930 в Тифлисе (Грузия). Через год семья переехала в Москву.

Георгий Данелия не сразу определился с будущей профессией. Сначала юноша поступил в архитектурный институт и после окончания учебы даже устроился на должность архитектора в институт проектирования. Но вскоре Данелия понял, что больше его тянет к кинематографу.

Поэтому Георгий Николаевич бросил проектирования и поступил на режиссерские курсы при Мосфильме.

На выбор будущей профессии Георгия Данелии повлияли и родные дядя и тетя – Верико Анджапаридзе и Михаил Чиаурели – народные артисты СССР.

Почти во всех своих фильмах Данелия участвовал и как сценарист, и как актер эпизодических ролей.

В новом тысячелетии режиссер попробовал себя в роли публициста и начал выдавать автобиографические книги.

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Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии Я шагаю по Москве.

Среди других его известных киноработ такие:

Сережа

Афоня;

Тридцать три;

Джентльмены удачи;

Осенний марафон;

Мимино;

Слезы капали;

Кин-дза-дза;

Настя.

Георгий Данелия был сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как Джентельмены удачи, Француз и Привет от Чарли Трубача.

Своим лучшим фильмом режиссер считал картину менее популярную, чем другие – Слезы капали – печальный перевод сказочного сюжета на современный лад, перепев знаменитой сказки о Снежной королеве.

Георгий Данелия был народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии СССР за фильм Мимино.

В 2002 и 2010 годах кинорежиссеру дали орден За заслуги перед Отечеством третьей и второй степени соответственно.

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Фото: Кино-театр