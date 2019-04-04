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Умер режиссер Георгий Данелия

В России умер 88-летний режиссер Георгий Данелия.

Георгій Данелія

В Москве (Россия) на 89-ом году жизни умер режиссер Георгий Данелия, который известен такими фильмами, как Джентльмены удачи, Мимино, Кин-дза-дза.

Сейчас точная причина смерти режиссера не сообщается.

Однако известно, что в феврале его госпитализировали с воспалением легких.

Чтобы стабилизировать дыхание Данелии, врачам пришлось перевести его в реанимацию и ввести в искусственную кому.

Читайте: В России умерла певица Валентина Дворянинова

К слову, вчера в возрасте 68 лет умер российский актер Алексей Булдаков.

Фото: В гостях у Гордона

Источник: Медуза

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