В России умер 88-летний режиссер Георгий Данелия.
В Москве (Россия) на 89-ом году жизни умер режиссер Георгий Данелия, который известен такими фильмами, как Джентльмены удачи, Мимино, Кин-дза-дза.
Сейчас точная причина смерти режиссера не сообщается.
Однако известно, что в феврале его госпитализировали с воспалением легких.
Чтобы стабилизировать дыхание Данелии, врачам пришлось перевести его в реанимацию и ввести в искусственную кому.
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К слову, вчера в возрасте 68 лет умер российский актер Алексей Булдаков.
Фото: В гостях у Гордона
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