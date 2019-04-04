В Украине 4 апреля выходит в прокат фильм Кладбище домашних животных. Факты ICTV уже посмотрели эту историю ужасов и делятся своей рецензией на фильм.
Кладбище домашних животных – один из самых популярных романов короля ужасов Стивена Кинга.
Его впервые опубликовали еще в 1983, но читатели до сих пор раскупают книгу с витрин.
Первую экранизацию подготовил режиссер Мэри Ламберт в 1989 году.
В 2019 эта смертельная история снова обрела жизнь и выходит на большие экраны.
К слову, романы Оно, Сияние, Зеленая миля, фантастическая история об убийстве Кеннеди 11.22.63 и многие другие бестселлеры – дела рук Стивена Кинга.
Стоит ли идти на фильм в кинотеатр – читайте в нашей рецензии.
Сюжет
Я не буду рассказывать, о чем именно был сюжет.
Если вы не читали книгу, вам тем более будет интереснее.
Но важно понимать, что фильм – это лишь скелетное воспроизведение страниц романа.
Если в 1989 использовали сценарий самого Кинга, то тридцать лет спустя сценарист Джефф Бюлер берет только то, что ему нужно.Читайте: Рецензия на фильм Дамбо: грустная и глубокая история Рецензия на фильм Мы: выйти из собственной тени Горячая семерка! Лучшие кинопремьеры апреля 2019 в Украине
У Кладбища домашних животных было несколько интересных линий. О некоторых команда фильма намекает совсем слегка.
Кроме того, будет два неожиданных поворота в сюжете.
Некоторые части отличаются от сюжета романа, но это сделали не для того, чтобы обмануть зрителя, а дали взглянуть другим образом на ту же историю.
Режиссер
Над режиссурой работали Кевин Клош и Деннис Уидмайер.
Вместе со сценаристами они отошли от старой экранизации и от самого романа.
Зацепила качественная операторская работа и музыкальное сопровождение. Было всегда уместно и не навязчиво.
Творцы картины назвали ее обычным фильмом ужасов, который рассказали в особенном стиле режиссеров.
Здесь нет ничего артхаусного или разрушительного, но стильно.
Игра актеров
Актеров в Кладбище домашних животных немного, поэтому была возможность показать себя каждому.
И это получилось достаточно неплохо на уровне эмоций.
Герои фильма смотрелись гармонично и не казались “фальшивой семьей” даже со всем спектром своих странностей и боли.
Больше всего раскрылись Джейсон Кларк в роли главы семейства и маленькая Жете Лоранс.
Да, героям не нужно было показывать все возможные настроения или играть узнаваемых людей, но с задачей, которая стояла в этом фильме, думаю, они справились.
Кстати, малыша в семье Крид играли близнецы – Хьюго Лавой и Лукас Лавой.
Их герой всегда вызывал приятные эмоции.
Общее
Этот фильм действительно страшный. В нем много напряженных моментов, которые заставляют отложить попкорн, чтобы не подбросить его вверх.
С детьми я точно не рекомендую идти. Лента не только страшная, но и жестокая.
И, кстати, это не тот случай, когда ты прочел книгу и очень разочаровался в экранизации потом.
Да, многих моментов избежали, но получилось все равно достойно.
Чего точно не скажешь об экранизации Инферно Дена Брауна.
Эту работу лучше смотреть в кинотеатре, нежели дома с ноутбука.
Так вы почувствуете себя в том зловещем лесу и определенно получите больше впечатлений.
И не берите с собой в кино людей, которые любят подурачиться и попугать дополнительно.
Идеи авторов будут ясны, страшные и грустные одновременно.
Но не ждите от фильма ужасов долгих раздумываний и изменения сознания.
Сюжет: 8/10
Игра актеров: 8/10
Режиссура: 9/10
Атмосфера: 9/10
Общая оценка Фактов ICTV: 8,5/10
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Валерия Малицкая
Фото: IMDb