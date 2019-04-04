В Украине 4 апреля выходит в прокат фильм Кладбище домашних животных. Факты ICTV уже посмотрели эту историю ужасов и делятся своей рецензией на фильм.

Кладбище домашних животных – один из самых популярных романов короля ужасов Стивена Кинга.

Его впервые опубликовали еще в 1983, но читатели до сих пор раскупают книгу с витрин.

Первую экранизацию подготовил режиссер Мэри Ламберт в 1989 году.

В 2019 эта смертельная история снова обрела жизнь и выходит на большие экраны.

К слову, романы Оно, Сияние, Зеленая миля, фантастическая история об убийстве Кеннеди 11.22.63 и многие другие бестселлеры – дела рук Стивена Кинга.

Стоит ли идти на фильм в кинотеатр – читайте в нашей рецензии.

Сюжет

Я не буду рассказывать, о чем именно был сюжет.

Если вы не читали книгу, вам тем более будет интереснее.

Но важно понимать, что фильм – это лишь скелетное воспроизведение страниц романа.

Если в 1989 использовали сценарий самого Кинга, то тридцать лет спустя сценарист Джефф Бюлер берет только то, что ему нужно.

У Кладбища домашних животных было несколько интересных линий. О некоторых команда фильма намекает совсем слегка.

Кроме того, будет два неожиданных поворота в сюжете.

Некоторые части отличаются от сюжета романа, но это сделали не для того, чтобы обмануть зрителя, а дали взглянуть другим образом на ту же историю.

Режиссер

Над режиссурой работали Кевин Клош и Деннис Уидмайер.

Вместе со сценаристами они отошли от старой экранизации и от самого романа.

Зацепила качественная операторская работа и музыкальное сопровождение. Было всегда уместно и не навязчиво.

Творцы картины назвали ее обычным фильмом ужасов, который рассказали в особенном стиле режиссеров.

Здесь нет ничего артхаусного или разрушительного, но стильно.

Игра актеров

Актеров в Кладбище домашних животных немного, поэтому была возможность показать себя каждому.

И это получилось достаточно неплохо на уровне эмоций.

Герои фильма смотрелись гармонично и не казались “фальшивой семьей” даже со всем спектром своих странностей и боли.

Больше всего раскрылись Джейсон Кларк в роли главы семейства и маленькая Жете Лоранс.

Да, героям не нужно было показывать все возможные настроения или играть узнаваемых людей, но с задачей, которая стояла в этом фильме, думаю, они справились.

Кстати, малыша в семье Крид играли близнецы – Хьюго Лавой и Лукас Лавой.

Их герой всегда вызывал приятные эмоции.

Общее

Этот фильм действительно страшный. В нем много напряженных моментов, которые заставляют отложить попкорн, чтобы не подбросить его вверх.

С детьми я точно не рекомендую идти. Лента не только страшная, но и жестокая.

И, кстати, это не тот случай, когда ты прочел книгу и очень разочаровался в экранизации потом.

Да, многих моментов избежали, но получилось все равно достойно.

Чего точно не скажешь об экранизации Инферно Дена Брауна.

Эту работу лучше смотреть в кинотеатре, нежели дома с ноутбука.

Так вы почувствуете себя в том зловещем лесу и определенно получите больше впечатлений.

И не берите с собой в кино людей, которые любят подурачиться и попугать дополнительно.

Идеи авторов будут ясны, страшные и грустные одновременно.

Но не ждите от фильма ужасов долгих раздумываний и изменения сознания.

Сюжет: 8/10

Игра актеров: 8/10

Режиссура: 9/10

Атмосфера: 9/10

Общая оценка Фактов ICTV: 8,5/10

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Валерия Малицкая

Фото: IMDb

Видео: B&H Film Distribution Company