14 апреля на экраны выйдет финальный восьмой сезон сериала Игра престолов.

Долгих полтора года поклонники сериала ждали выхода и гадали, чем закончится культовая сага.

Создатели Игры престолов подогревали интерес зрителей выходом тизеров и трейлеров.

Фанатами было придумано очень много версий концовки и развития сюжета. Одни были абсолютно безумными, а другие логичными.

Факты ICTV собрали три самые вероятные догадки поклонников сериала.

Тирион и Дейенерис – брат и сестра

Первое, что запоминается касаемо того, кто отец Тириона, так это то, что это не Тайвин Ланнистер. Он всю жизнь презирал и ненавидел своего, так называемого сына. Но в сцене, когда Тирион его убивает, Тайвин произносит “Ты не мой сын “.

Возникает вопрос, кто же тогда его настоящий отец.

Бывший охранник Барристана Селми рассказал, что Эйрис Таргариен (Безумный Король) хотел переспать с матерью Тириона Джоанной Ланистер во время ее свадьбы с Тайвином.

В Вестеросе ходили слухи, что она была любовницей Эйриса еще до его женитьбы на Рейле Таргариен (мать Дейенерис).

Также Джоанна приезжала в Королевскую Гавань на празднование десятилетия царствования Эйриса, а через девять месяцев родила Тириона.

Стоит вспомнить момент, когда Тирион спустился в подземелье к драконам и мало того, что остался жив, так еще смог с ними поговорить.

В мире сериала драконы принимают только тех, в ком течет кровь Таргариенов.

Арья убьет Джейме и Серсею

Когда-то ведьма предсказала Серсее рождение троих детей и их смерти. Также она рассказала, что и королева умрет.

– Золотыми будут их короны и золотыми их саваны. А когда ты утонешь в слезах, на твоей бледной шее сомкнет свои руки валонкар и задушит в тебе жизнь, – сказала она.

Волонкар на высоком валирийском означает младшая кровь, что можно расшифровать еще как младший брат.

Фанаты предполагают, что Арья, которая умеет менять обличье, сначала убьет Джейме и потом подберется к Серсее.

По факту Серсею убьет волонкар – Джейме.

Санса и Арья умрут

Самая простая и логичная догадка из всех, которая появилась после выхода тизера.

В нем Джон, Арья и Санса заходят в подземелья Винтерфелла, где похоронены их предки.

Там находятся их статуи, и, это уже первый намек на их смерть.

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Единственный момент, статуя Джона выглядит намного старше, чем статуи сестер. Они выглядят так, как их показано в сериале.

Исходя из этого, фанаты заключили, что Арья и Санса умрут в этом сезоне.

Ранее создатель Игры престолов режиссер Дэвид Наттер рассказал поклонникам о финальном сезоне.

Источник: Cosmopolitan

Источник: Business Insider

Источник: Harpers bazaar

Фото: gameofthrones