Сегодня американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык исполнилось бы 66 лет. В память о легендарной исполнительнице Факты ICTV собрали 11 интересных фактов об исполнительнице, а также сделали подборку лучших ее песен.

1. В 25 лет Квитка Цисык записала саундтрек к фильму Ты – свет моей жизни. В 1978 он получил Оскара как лучшая песня к кинофильму. Однако награду дали другой певице – американке Дебби Бун, а из финальных титров имя Квитки вырезали, из-за личного конфликта между ней и режиссером картины.

2. 1980-го появился ее первый украиноязычный альбом Песни Украины. Для его записи пригласили музыкантов, которые работали с певцом Фрэнком Синатрой. Всего она записала два украиноязычных альбома – Songs of Ukraine и Two Colors.

3. Многие полагают, что певица никогда не была в Украине, однако это не так. В 1983 с матерью Квитка посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов на родине. Но ее мечты не осуществились.

4. Во Львове в честь Квитки Цисык назвали улицу. Два года назад на ней открыли музей певицы.

5. В семье Цисыков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Девочка кроме обычной американской школы даже ходила в Школу украиноведения.

6. Квитка Цисык имела почти уникальное колоратурное сопрано. Кроме того, она обладала так называемым “белым голосом” ( это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах – Ред.)

7. В 1971 году исполнительница свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Она стала настоящей звездой джинглов, ее голосом пели многие герои рекламных роликов. Вскоре она стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

8. Квитка Цисык еще до того, как Майкл Джексон стал королем поп-музыки, часто пела с ним в хоре.

9. Любимой машиной певицы был спортивный Jaguar. Она обожала быструю езду и никогда не изменяла этой марке авто, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford (компания дарила ей каждую новую модель).

10. Вокал Квитки звучал в различных эфирах 22 миллиарда раз, то есть в несколько раз больше, чем население планеты.

11. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос КвиткиЦисык покинул мир живых. Она умерла от рака груди.

Де ти тепер

Журавли

Два кольори

Рiдна мати моя

Черемшина

Читайте: Кто такая Майя Энджелоу, которой Google посвятил дудл

Напомним, в США на 72-м году жизни скончался писатель Джек Кетчам (Даллас Мейр).