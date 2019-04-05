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Хиту Леджеру могло быть 40: лучшие фильмы актера

4 апреля легендарному актеру Хиту Леджеру могло исполниться 40 лет.

Хиту Леджеру могло быть 40: лучшие фильмы актера

Хит Леджер умер в возрасте 28 лет, но за это время он успел стать настоящей легендой кинематографа благодаря своему таланту и харизме.

4 апреля ему могу исполниться 40 лет, но жизнь распорядилась иначе, и актер скоропостижно скончался по неизвестной причине. Ее не смогло установить даже вскрытие.

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После дополнительной экспертизы медики заключили, что актер умер от острой интоксикации, вызванной действием болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов.

Факты ICTV решили вспомнить лучшие роли Хита Леджера.

10 причин моей ненависти (1999)

Один из первых голливудских фильмов актера, который закрепил за ним образ красавчика-хулигана с добрым сердцем.

Фильм является экранизацией пьесы Уильяма Шекспира Укрощение строптивой.

История рыцаря (2001)

Харизматичный и обаятельный Хит Леджер играет главную роль в этом классическом голливудском продукте.

Режиссер снял свое видение произведения Джеффри Чосера Кентерберийские рассказы, добавив к классическим рыцарским турнирам саундтрек из современных хитов Queen, AC/DC и Дэвида Боуи.

Горбатая гора (2005)

Поначалу фильм считался спорным с точки зрения общепринятой морали.

В ленте молодые ковбои влюбляются друг в друга, но не решаются проявлять свои чувства. Они женятся и заводят детей, но счастья не ощущают.

Леджер говорил, что в этой истории встретились и полюбили друг друга не двое мужчин, а две души, а у души нет пола.

За этот фильм Леджер был номинирован на Оскар.

Темный рыцарь (2008)

Второй фильм трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, который считается его венцом.

Леджер сыграл одну самых ярких свои ролей, которая стала последней в его жизни. Он сыграл Джокера. За нее он посмертно получил премию Оскар, Золотой глобус и Премию Гильдии киноактеров США.

Актер успел увидеть только первую смонтированную сцену фильма с ограблением банка.

Ранее кинокритики составили список из 25 самых популярных и необычных антагонистов в супергеройских фильмах. Джокер Леджера занял первое место.

Фото: Dreamstime

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