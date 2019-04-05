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Контрольный! Макс Корж презентовал стадионную песню

Беларуский композитор и певец Макс Корж представил свою новую песню под названием Контрольный.

Контрольный! Макс Корж презентовал стадионную песню

Беларуский исполнитель Макс Корж представил новый трек под названием Контрольный.

Песня являет собой стадионную кричалку про лунинецких бродяг, которые везде найдут на свою голову приключения.

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К слову, сингл не стал случайным, ведь Корж готовится к большому стадионному концерту в августе.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV представила клип на песню Siren Song, с которой выступила на национальном отборе на Евровидение 2019.

Фото: maxkorzhmus

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