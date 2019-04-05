Беларуский композитор и певец Макс Корж представил свою новую песню под названием Контрольный.

Беларуский исполнитель Макс Корж представил новый трек под названием Контрольный.

Песня являет собой стадионную кричалку про лунинецких бродяг, которые везде найдут на свою голову приключения.

Читайте: Это большой эксперимент: Время и Стекло о новой песне на украинском

К слову, сингл не стал случайным, ведь Корж готовится к большому стадионному концерту в августе.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV представила клип на песню Siren Song, с которой выступила на национальном отборе на Евровидение 2019.

Фото: maxkorzhmus