Украинская певица MARUV представила клип на песню Siren Song, с которой выступила на национальном отборе на Евровидение 2019.

MARUV презентовала клип на песню Siren Song, с которой одержала победу на национальном отборе на Евровидение 2019.

По сюжету клипа певица в кожаных леггинсах и стрип-сапогах идет по коридору отеля и заходит в один из номеров, где ее ждут множество девушек в сексуальных нарядах.

MARUV оказывается в ванной, которая наполнена красной жидкость. После она выливает на свою ногу вино, которое напоминает кровь.

Читайте: MARUV – Siren song: перевод и текст песни

Пока измазанные кровью девушки лежат в постели, в номер заходит портье.

Видео заканчивается, уже знаменитым, Bang на ухо работнику отеля.

Напомним, MARUV с песней Siren Song одержала победу в национальном отборе на Евровидении 2019 в Тель-Авиве (Израиль).

Позже она отказалась от участия из-за скандала с выступлениями в РФ и контрактом, который необходимо было заключить перед конкурсом.