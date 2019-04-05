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MARUV представила клип на песню Siren Song

Украинская певица MARUV представила клип на песню Siren Song, с которой выступила на национальном отборе на Евровидение 2019.

MARUV Siren Song

MARUV презентовала клип на песню Siren Song, с которой одержала победу на национальном отборе на Евровидение 2019.

По сюжету клипа певица в кожаных леггинсах и стрип-сапогах идет по коридору отеля и заходит в один из номеров, где ее ждут множество девушек в сексуальных нарядах.

MARUV оказывается в ванной, которая наполнена красной жидкость. После она выливает на свою ногу вино, которое напоминает кровь.

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Пока измазанные кровью девушки лежат в постели, в номер заходит портье.

Видео заканчивается, уже знаменитым, Bang на ухо работнику отеля.

Напомним, MARUV с песней Siren Song одержала победу в национальном отборе на Евровидении 2019 в Тель-Авиве (Израиль).

Позже она отказалась от участия из-за скандала с выступлениями в РФ и контрактом, который необходимо было заключить перед конкурсом.

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