Вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру сделали успешную операцию по замене искусственного сердечного клапана.

Вокалист английской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию на сердце. Музыканту провели замену искусственного сердечного клапана.

Сейчас 75-летний музыкант восстанавливается после операции в одной из больниц Нью-Йорка. Уже через несколько дней Мика Джаггера выпишут из больницы, а пока медики наблюдают за состоянием его здоровья.

Читайте: Смерть Кита Флинта: группа The Prodigy отменила все концерты

Ранее грут The Rolling Stones заявил, что отменяет запланированные на весну концерты в Северной Америке из-за ухудшения самочувствия Джаггера. Если здоровье позволит, тур перенесут на лето 2019 года.

Напомним, 74-летний фронтмен культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер встречается с 22-летней кинопродюсером Нур Альфаллой.