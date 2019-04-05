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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру сделали успешную операцию по замене искусственного сердечного клапана.

Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Вокалист английской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию на сердце. Музыканту провели замену искусственного сердечного клапана.

Сейчас 75-летний музыкант восстанавливается после операции в одной из больниц Нью-Йорка. Уже через несколько дней Мика Джаггера выпишут из больницы, а пока медики наблюдают за состоянием его здоровья.

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Ранее грут The Rolling Stones заявил, что отменяет запланированные на весну концерты в Северной Америке из-за ухудшения самочувствия Джаггера. Если здоровье позволит, тур перенесут на лето 2019 года.

Напомним, 74-летний фронтмен культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер встречается с 22-летней кинопродюсером Нур Альфаллой.

Источник: (Українська) Billboard

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