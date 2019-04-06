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До слез! Муж Ирины Билык растрогал певицу нежным приветствием

6 апреля певица Ирина Билык празднует 49-летие. Наиболее трогательным стало поздравление от мужа Аслана Ахмадова.

До слез! Муж Ирины Билык растрогал певицу нежным приветствием

Муж артистки Аслан Ахмадов посвятил любимой трогательные строки, создав короткие видеоролики.

Видео приятно удивило подписчиков и не оставило равнодушной самую именинницу.

Аслан признался в любви Ирине и прочитал на камеру стихотворение Константина Бальмонта Я люблю тебя.

– Я не знаю, чем я заслужил это счастье, что в моей жизни появилась ты! Безгранично люблю тебя! С Днем рождения, любимая, – подписал поздравления Аслан.

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Читатели пришли в восторг от трепетного отношения к жене. Даже российская певица Лолита оставила комментарий: До слез…

Также муж Ирины Билык зачитал легендарные стихи поэта Иннокентия Анненского Моя звезда.

Певица тронута поступком мужа.

– Это самое важное поздравления, для которого не существует границ, – подписала видео умиленная Ирина.

Поклонники присоединились к теплым словам и пожеланиям.

Факты ICTV сделали подборку поздравлений от украинских политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса в День влюбленных.

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