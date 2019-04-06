6 апреля певица Ирина Билык празднует 49-летие. Наиболее трогательным стало поздравление от мужа Аслана Ахмадова.

Муж артистки Аслан Ахмадов посвятил любимой трогательные строки, создав короткие видеоролики.

Видео приятно удивило подписчиков и не оставило равнодушной самую именинницу.

Аслан признался в любви Ирине и прочитал на камеру стихотворение Константина Бальмонта Я люблю тебя.

– Я не знаю, чем я заслужил это счастье, что в моей жизни появилась ты! Безгранично люблю тебя! С Днем рождения, любимая, – подписал поздравления Аслан.

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Также муж Ирины Билык зачитал легендарные стихи поэта Иннокентия Анненского Моя звезда.

Певица тронута поступком мужа.

– Это самое важное поздравления, для которого не существует границ, – подписала видео умиленная Ирина.

Поклонники присоединились к теплым словам и пожеланиям.

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