Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем давнем друге Чарли Дефранческо.
В Нью-Йорке 55-летний дизайнер Марк Джейкобс женился на своем партнере Чарли Дефранческо.
На свадьбу Джейкобс и Дефранческо надели символические, драгоценные броши в форме пингвином. Пара обьяснила это тем, что у них, как и у пингвинов один партнер на всю жизнь.
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Дефранческо выбрал для церемонии зеленый бархатный пиджак и бабочку, а Марк Джейкобс темный костюм.
Ранее Факты ICTV писали, что певица и актриса Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.
Фото: themarcjacobs
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