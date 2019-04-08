PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем бойфренде

Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем давнем друге Чарли Дефранческо.

Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем бойфренде

В Нью-Йорке 55-летний дизайнер Марк Джейкобс женился на своем партнере Чарли Дефранческо.

На свадьбу Джейкобс и Дефранческо надели символические, драгоценные броши в форме пингвином. Пара обьяснила это тем, что у них, как и у пингвинов один партнер на всю жизнь.

Читайте: До слез! Муж Ирины Билык растрогал певицу нежным приветствием

Дефранческо выбрал для церемонии зеленый бархатный пиджак и бабочку, а Марк Джейкобс темный костюм.

Ранее Факты ICTV писали, что певица и актриса Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

Фото: themarcjacobs

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка