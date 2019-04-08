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Джей Ло на пилоне: премьера клипа на песню Medicine

Американская певица и актриса Джей Ло выпустила клип на песню Medicine, которую записала с рэпером French Montana.

Джей Ло на пилоне: премьера клипа на песню Medicine

Певица Дженнифер Лопес представила свою первую работу в этом году – клип на песню Medicine.

Композиция артистки записана в тандеме с репером Каримом Харбушем, более известным под псевдонимом French Montana.

В ролике певица предстает в эффектном белом наряде с глубоким декольте, а также очень откровенном платье с разрезами по бокам, доходящие чуть ли не до талии.

Читайте: Дженнифер Лопес в золотом платье с глубоким декольте

Видео менее чем за сутки набрало более полумиллиона просмотров.

Напомним, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

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