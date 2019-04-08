Американская певица и актриса Джей Ло выпустила клип на песню Medicine, которую записала с рэпером French Montana.
Певица Дженнифер Лопес представила свою первую работу в этом году – клип на песню Medicine.
Композиция артистки записана в тандеме с репером Каримом Харбушем, более известным под псевдонимом French Montana.
В ролике певица предстает в эффектном белом наряде с глубоким декольте, а также очень откровенном платье с разрезами по бокам, доходящие чуть ли не до талии.
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Видео менее чем за сутки набрало более полумиллиона просмотров.
Напомним, голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.
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