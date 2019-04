Украинский рэп-исполнительница Аlyona Аlyona представила свой дебютный альбом Пушка.

Аlyona Аlyona презентовала свой дебютный альбом под названием Пушка, в который вошли 13 композиций

– Мне очень нравится время, в котором я живу. Гораздо больше стало женщин в хип-хопе. Их рэп стал более качевым, а тематика – ближе к людям: читают не только о любви или что-то печальное. Сейчас расцвет женского рэпа, и это классно, – отметила Аlyona Аlyona.

Также исполнительница отметила, что разделяет идеи феминизма и бодипозитива, однако не хочет их использовать в своем творчестве.

Главным синглом альбома Аlyona Аlyona назвала песню Відчиняй как гимн поколению.

Фото: alyona.alyona.official