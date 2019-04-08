Украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам пикантные селфи.
Светлана Лобода снялась полностью обнаженной. Пикантные места прикрыла кожаной курткой и фотоапаратом, который она держит в руках.
Певица сделала две фотографии. На них она сидит в кресле полностью обнаженная (из одежды только куртка на плечах и очки).
На снимках видно обнаженные ноги певицы аж до бедра и пышную грудь, которая прикрыта фотоаппаратом и рукой.
Из одежды только очки и куртка: Лобода снялась обнаженной / 2 фотографии
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К слову, недавно Светлана Лобода порадовала фанатов новой сексуальной фотографией в ванной, где предстала обнаженной.
Источник: lobodaofficial
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