Украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам пикантные селфи.

Светлана Лобода снялась полностью обнаженной. Пикантные места прикрыла кожаной курткой и фотоапаратом, который она держит в руках.

Певица сделала две фотографии. На них она сидит в кресле полностью обнаженная (из одежды только куртка на плечах и очки).

На снимках видно обнаженные ноги певицы аж до бедра и пышную грудь, которая прикрыта фотоаппаратом и рукой.









Из одежды только очки и куртка: Лобода снялась обнаженной / 2 фотографии

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К слову, недавно Светлана Лобода порадовала фанатов новой сексуальной фотографией в ванной, где предстала обнаженной.

Источник: lobodaofficial