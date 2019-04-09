Появился первый трейлер мультфильма Семейка Аддамс, который рассказывает об одноименной семье.
Студия Universal Pictures опубликовала в Youtube первый трейлер мультфильма Семейка Аддамс.
В нем можно увидеть странные “забавы”, которыми живет жуткая семейка.
Также в ролике играет песня из оригинального мультфильма.
Главу семейства Гомеса Аддамса озвучивает Оскар Айзек, а его жену Мортишу – Шарлиз Терон.
Читайте: Рецензия на фильм Кладбище домашних животных по роману Стивена Кинга
Выход Семейки Аддамс запланирован на октябрь 2019 года.
К слову, недавно появился трейлер фильма Джокер, который рассказывает об одноименном злодее из вселенной комиксов DC.
Фото: Universal Pictures UK
Видео: Universal Pictures UK
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+