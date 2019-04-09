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Самая странная семья возвращается – первый трейлер Семейки Аддамс

Появился первый трейлер мультфильма Семейка Аддамс, который рассказывает об одноименной семье.

Сімейка Аддамс

Студия Universal Pictures опубликовала в Youtube первый трейлер мультфильма Семейка Аддамс.

В нем можно увидеть странные “забавы”, которыми живет жуткая семейка.

Также в ролике играет песня из оригинального мультфильма.

Главу семейства Гомеса Аддамса озвучивает Оскар Айзек, а его жену Мортишу – Шарлиз Терон.

Читайте: Рецензия на фильм Кладбище домашних животных по роману Стивена Кинга

Выход Семейки Аддамс запланирован на октябрь 2019 года.

К слову, недавно появился трейлер фильма Джокер, который рассказывает об одноименном злодее из вселенной комиксов DC.

Фото: Universal Pictures UK

Видео: Universal Pictures UK

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