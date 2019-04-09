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Умер украинский актер Петр Бенюк

Сегодня на 74-м году жизни умер старший брат актера Богдана Бенюка –  народный артист Украины Петр Бенюк.

Петро Бенюк

Смерть Петра Бенюка подтвердили в Национальном украинском академическом драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове, в котором работал актер.

Петр Бенюк родился 4 марта 1946 года в поселке Бытков Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Читайте: Умер актер Владимир Этуш

Поклонники знали актера по ролям в спектаклях: Последний гречкосей, Сто тысяч, Невольник.

Источник: Національний театр М. Заньковецької

Фото: Національний театр М. Заньковецької

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