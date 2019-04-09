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Певца Alekseev заметили в Венеции с солисткой ВИА ГРЫ

Украинского певца Никиту Алексеева подозревают в романе с участницей группы ВИА ГРА.

ALEKSEEV

На странице Super.ru в Instagram появилось видео, на котором украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) обнимается с солисткой группы ВИА ГРА Ульяной Синецкой.

Отдыхали музыканты в Венеции (Италия).

На видео можно увидеть, как пара катается на лодке, обнимается и держится за руки.

Никита и Ульяна стали парой после того, как спели дуэтом в одном из музыкальных проектов.

 

 

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Публикация от SUPER (@super.ru)

Читайте: Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем бойфренде

К слову, в соцсети Instagram появился официальный аккаунт принца Гарри и Меган Маркл.

Фото: ALEKSEEV

Видео: Super.ru

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