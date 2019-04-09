Украинского певца Никиту Алексеева подозревают в романе с участницей группы ВИА ГРА.
На странице Super.ru в Instagram появилось видео, на котором украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) обнимается с солисткой группы ВИА ГРА Ульяной Синецкой.
Отдыхали музыканты в Венеции (Италия).
На видео можно увидеть, как пара катается на лодке, обнимается и держится за руки.
Никита и Ульяна стали парой после того, как спели дуэтом в одном из музыкальных проектов.
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К слову, в соцсети Instagram появился официальный аккаунт принца Гарри и Меган Маркл.
Фото: ALEKSEEV
Видео: Super.ru
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