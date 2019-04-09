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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Торговля булочками и раздача листовок: кем работали украинские звезды

Украинские звезды рассказали кем они работали до того, как стать знаменитыми.

Торговля булочками и раздача листовок: кем работали украинские звезды

Украинские знаменитости не всегда получали большие гонорары, поэтому их первые заработки редко были связаны со сценой и телевидением.

Телеведущий Сергей Притула работал посудомойщиком, официантом, грузчиком.

– На строительстве разнорабочим работал, на почте грузчиком, на радио ведущим, координировал работу промоутеров, супервайзером был, – делится воспоминаниями шоумен.

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Певец Сергей Бабкин мыл окна авто на светофорах и торговал булочками и пирожными у метро.

– Я работал на расфасовке, где зерно по мешкам фасуют. Затем разнорабочим на стройке, еще и подвалы убирал, – вспоминает артист.

Маша Ефросинина, Слава Соломко, Мишель Андраде, Анатолий Анатолич раздавали рекламу на улице.

Ранее Факты ICTV писали, что Светлана Лобода показала поклонникам пикантные селфи.

Фото: babkin_official

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