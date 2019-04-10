Украинская певица Даша Астафьева показала три свои обложки известного мужского глянца Playboy.
Даша Астафьева показала три номера журнала Playboy со своими фотографиями на обложке.
Две из них вышли с разницей в 10 лет.
Впервые певица снялась для глянца в 2009 году. На фото Астафьева позировала полностью обнаженной.
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Второй раз в 2011 году. Она прикрывает грудь полоской ткани, на которой написано Хью ее знает (Хью Хефнер – основатель Playboy).
Третий раз Астафьева появилась на обложке в 2019 году. На ней топ, бикини и колготы-сетка.
Астафьева показала обложки Playboy с разницей в 10 лет / 3 фотографии
Напомним, недавно Даша Астафьева опубликовала откровенное фото в полупрозрачном платье.
Фото: da_astafieva
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