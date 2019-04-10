Певица MARUV призналась, что включает в себя ее райдер.

MARUV рассказала, что среди ее требований к организаторам концертов нет ничего сверхестественного, однако иногда от списка они “звонят и плачут”.

Первую сложность для организаторов составляет питание артистки, так как она вегетарианка.

– Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис, – говорит MARUV.

Также она привела в пример свою поездку в Италию, где ей из-за особенностей кухни страны пришлось ходить практически голодной.

– Там все такое мучное, тяжелое, мясное – я это не ем, поэтому ходила там практически голодная и ела иногда пасту с соусом песто, потому приехала и лечила желудок еще неделю, – рассказывает певица.

Еще одна особенность райдера MARUV – это предпочтения в одежде.

– А еще мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку. Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки, – поделилась звезда.

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К слову, MARUV представила клип на песню Siren Song, с которой выступила на национальном отборе на Евровидение 2019.