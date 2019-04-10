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Король Лев 2019 – вышел трейлер к ремейку популярного мультфильма

Студия Walt Disney презентовала трейлер к ремейку популярного мультфильма Король Лев.

Король Лев 2019

В сети появился трейлер к ремейку мультфильма Король Лев.

Премьера ленты запланирована на 19 июля 2019 года.

Как и в оригинальном мультфильме, Шрам убивает вожака стаи Муфасу, а его сына и наследника престола Симбу изгоняет.

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Главный герой после изгнания попадает в компанию суриката Тимона и кабана Пумбы, рядом с которыми он взрослее и становится грозным львом.

Персонажей озвучили Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Билли Айкнер (Тимон) и Сет Роген (Пумба).

Ранее Факты ICTV писали, что появился первый трейлер мультфильма Семейка Аддамс, который рассказывает об одноименной семье.

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